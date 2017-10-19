Санкції для Росії лідери ЄС розглянуть у грудні - дипломат

Лідери держав та урядів країн-членів ЄС сьогодні на саміті в Брюсселі розглянуть питання міграції та Brexit, а щодо санкцій для Росії через її дії в Україні, то це буде предметом обговорення на саміті у грудні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

«Питання санкцій для Росії (термін дії яких спливає 31 січня 2018 року - УНІАН) буде на порядку денному лідерів у грудні», - сказав дипломат.

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На думку європейського високопосадовця, механізм ухвалення рішення щодо майбутнього санкцій буде таким самим, як і минулого разу - лідери ухвалять політичне рішення, а потім його буде прийнято на рівні Комітету постійних представників і затверджено письмовою процедурою Радою ЄС.

На порядку нинішнього саміту, який буде тривати 19 та 20 жовтня, стоять питання міграції, оборони, зовнішньої політики (Туреччина) та Brexit.

Як відомо, пакет економічних санкцій для Росії, який пов'язаний з виконанням Мінських домовленостей, був ухвалений у липні та вересні 2014 року. Санкції продовжують на кожні півроку. Останній раз таке рішення було ухвалено 1 липня цього року.