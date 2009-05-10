Путін співчуває країнам , де немає тандему, як у нього з Медведєвим

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що країнам, у яких немає «тандему» президента і прем`єра, «можна лише поспівчувати».

Як повідомили УНІАН в уряді Росії, про це він сказав в інтерв`ю японським ЗМІ напередодні візиту до Токіо.

«Такі "тандеми" (президента і прем`єр-міністра - УНІАН) є скрізь, де посада голови держави відокремлена від посади керівника виконавчої влади. Там, де є глава держави і глава уряду - там і має бути "тандем". А якщо такого "тандему" в тій або іншій країні немає, то можна лише поспівчувати», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, в РФ, дійсно, склалися дуже добрі стосунки між президентом і головою уряду.

«Це - важливий чинник внутрішньополітичної стабільності в Росії», - впевнений він.

«У нас дуже хороші відносини з Президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Кожний з нас займається своєю роботою. У кожного є своя ніша. Але, зрозуміло, на такому рівні, звичайно, досить часто виникають питання, які перетинаються між собою», - додав В.ПУТІН.

Він повідомив, що за більш ніж 17 років спільної роботи між ним і Д.МЕДВЕДЄВИМ давно вже склався механізм консультацій і вироблення єдиної позиції.