Анджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу розповіли про домагання з боку відомого голівудського продюсера

Видання The New York Times і The New Yorker 10 жовтня опублікували нові свідоцтва жінок про сексуальні домагання з боку продюсера Харві Вайнштейна, передає Медуза.

Журналістам розповіли про домагання, зокрема, актриси Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Розанна Аркетт, Азія Ардженто і Міра Сорвіно.

За словами Гвінет Пелтроу, Вайнштейн домагався її перед зйомками екранізації роману Джейн Остін "Емма" (фільм вийшов у 1996 році); їй було тоді 22 роки. Актрисі призначили зустріч з Вайнштейном в готелі; за її словами, він викликав її в свій номер, спробував зробити їй масаж і запропонував пройти в спальню, після чого вона пішла.

Пелтроу розповіла про те, що трапилося Бреду Пітту, з яким в той момент зустрічалася. При зустрічі з Вайнштейном актор велів йому ніколи більше не торкатися до Пелтроу. Після цього продюсер зателефонував актрисі й "довго кричав на неї, вимагаючи більше нікому не говорити про те, що трапилося. Представник Бреда Пітта підтвердив газеті слова акторки.

Анджеліна Джолі заявила The New York Times, що у неї був "поганий досвід із Харві Вайнштейном в юності", після якого вона вирішила більше ніколи з ним не зв'язуватися; за її словами, вона попереджала інших людей про поведінку продюсера.

Італійська актриса Азія Ардженто розповіла The New Yorker, що у 1997 році в готелі у Франції Вайнштейн проти її волі зайнявся з нею оральним сексом. Після цього, розповіла вона, він продовжував намагатися зв'язатися з нею, і вони зблизилися; протягом п'яти років у них було кілька "односторонніх" сексуальних контактів. Те, що трапилося, як випливає з публікації, вона відобразила у своєму фільмі 2000 року "Пурпурна діва"; побачивши картину, Вайнштейн, за словами Ардженто, сказав їй: "Ха-ха, дуже смішно" і "Вибач, що б там не трапилося".

65-річний Харві Вайнштейн - один із найвпливовіших голлівудських продюсерів, один із засновників компаній Miramax Weinstein Co. Він працював, зокрема, над фільмами "Кримінальне чтиво", "Закоханий Шекспір", "Чикаго", "Король говорить".

У жовтні The New York Times опублікувала розслідування щодо можливих сексуальних домаганнях Вайнштейна до актрис і підлеглих; жоден із цих випадків не дійшов до суду. За повідомленням видання, домагання тривали протягом кількох десятків років. Після публікації Weinstein Co. оголосила про звільнення Вайнштейна. Повідомлялося також, що компанія планує змінити назву через ці звинувачення.