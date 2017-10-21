У Мюнхені затримали підозрюваного в нападі з ножем

14:01, 21 жовтня 2017
Світ
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В мюнхенської поліції зазначили, що наразі неясно, чи є затриманий злочинцем.

Ілюстрація REUTERS

У Мюнхені поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на площі Розенхаймер, в результаті якого постраждали п'ять осіб, повідомляє РБК з посиланням на Twitter мюнхенської поліції.

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"Поки неясно, чи він є злочинцем", - наголошується в повідомленні.

У суботу, 21 жовтня, в Мюнхені невідомий з ножем напав на перехожих. У поліції спочатку говорили, що підозрюваним у нападі був 40-річний чоловік, який їздив на чорному велосипеді. Пізніше у своєму Twitter, співробітники німецьких правоохоронних органів додали, що він гладкий, неголений та має коротке світле волосся.

Газета Bild повідомила, що невідомий чоловік атакував людей в різних частинах площі. У поліції зазначили, що життю постраждалих нічого не загрожує, оскільки вони зазнали легких поранень.

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Теги: #напад з ножем#напад із ножем у Мюнхені