У Мюнхені затримали підозрюваного в нападі з ножем

У Мюнхені поліція затримала підозрюваного в нападі з ножем на площі Розенхаймер, в результаті якого постраждали п'ять осіб, повідомляє РБК з посиланням на Twitter мюнхенської поліції.

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"Поки неясно, чи він є злочинцем", - наголошується в повідомленні.

У суботу, 21 жовтня, в Мюнхені невідомий з ножем напав на перехожих. У поліції спочатку говорили, що підозрюваним у нападі був 40-річний чоловік, який їздив на чорному велосипеді. Пізніше у своєму Twitter, співробітники німецьких правоохоронних органів додали, що він гладкий, неголений та має коротке світле волосся.

Газета Bild повідомила, що невідомий чоловік атакував людей в різних частинах площі. У поліції зазначили, що життю постраждалих нічого не загрожує, оскільки вони зазнали легких поранень.