В уряді Каталонії відкинули рішення Мадриду та заявили про загрозу демократії у ЄС

Влада Каталонії заявляє, що не виконуватиме накази іспанського уряду, якщо Мадрид здійснить кроки в посиленні контролю над регіоном. Як заявив у коментарі BBC представник уряду Каталонії у закордонних справах Рауль Ромева, центральний уряд Іспанії діє всупереч волі каталонців.

Читайте такожЛідер Каталонії втратить усі повноваження після запровадження прямого управління в регіоні з Мадрида - ЗМІ

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про плани звільнення каталонського уряду та зменшення деяких повноважень парламенту. Як очікується, Сенат (верхня палата парламенту Іспанії) у п'ятницю, 27 жовтня, повинен затвердити пропозиції центрального уряду разом з пропозицією щодо проведення нових регіональних виборів.

Ромева наголосив, що народ Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії, і уряд Іспанії повинен це визнати. Щодо питання введення прямого управління з Мадрида, він зазначив: «Як Європейський Союз може змиритися з цією ситуацією (якщо це станеться)? Як демократія в ЄС може зберегтися, і як вони можуть мати довіру, якщо дозволять цьому статися?». При цьому міністр уряду Каталонії підкреслив, що «люди та інституції в Каталонії не дозволять цьому статися».

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, однак набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців.

Глава уряду Іспанії Маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії відбувся не референдум, а «інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.

В Мадриді заявляють, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон втратить усі повноваження та не отримуватиме заробітну плату, як тільки Сенат запустить у дію 155-ту статтю Конституції, якою запроваджується пряме управління центрального уряду над регіоном.