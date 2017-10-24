У Британії унікальний суперкар вартістю $2 мільйони на швидкості врізався у відбійник

Надзвичайно рідкісний суперкар вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько $2 млн) потрапив в аварію у британському графстві Західний Сассекс. Про це повідомила місцева поліція, передає Європейська правда.

Автомобіль Pagani Zonda, який може розганятися до 322 км на годину, врізався у відбійник на трасі, зазнавши значних пошкоджень. Водій автомобіля не постраждав.

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У поліції не виключають, що причиною аварії могло стати те, що водій Pagani влаштував перегони з іншим спортивним автомобілем і не впорався з керуванням. Правоохоронці просять свідків ДТП звернутися до поліції.

За інформацією британських ЗМІ, авто належить британському бізнесменові Пітеру Сейвеллу, чия компанія Saywell International займається, наприклад, постачанням компонентів для авіаційної промисловості.

Компанія Pagani будувала цей автомобіль на замовлення Сейвелла, а через деякий час його модернізували. Автомобілю, зокрема, збільшили потужність до 760 кінських сил, а також змінили колір кузова. За тюнінг бізнесмен віддав 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНІАН, раніше тайванська поліція бездушно розірвала кліщами суперкар Lamborghini через неправильні номери.