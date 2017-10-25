Трамп звинуватив Клінтон у тому, що вона віддала Росії 20% американського урану: у США почали розслідування

Комітет з розвідки і наглядовий комітет Палати представників США почали розслідування уранової угоди з Росією, укладеної у 2010 році під час президентства Барака Обами. Як пояснив голова комітету з розвідки, республіканець Девін Нуньєс, якісь конкретні висновки робити поки що не планується, повідомляє Бі-бі-сі.

"Але одна з речей, яка нас хвилює: чи було розслідування ФБР [по цій угоді]? Було розслідування міністерства юстиції? І якщо так, то чому конгресу не повідомили про це?" - заявив Нуньєс.

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Мова йде про угоду з переходу канадської урановидобувної компанії Uranium One під контроль російської держкорпорації "Росатом", яка була схвалена адміністрацією президента Барака Обами. Хілларі Клінтон на той момент займала посаду держсекретаря США.

Раніше президент Дональд Трамп уже закликав конгрес звернути пильну увагу на уранову угоду з Москвою і звинувачував Клінтон у тому, що вона віддала Росії 20% американського урану.

Минулого тижня видання Hill повідомило, що ще до укладання угоди ФБР нібито виявило факти підкупу, шантажу і відмивання грошей з боку російської влади з метою розширити продажу урану в США.

У ФБР також з'ясували, що Росія направила мільйони доларів у благодійні фонди Білла Клінтона, що також сприяло схваленню угоди, писало видання.

Конгресмен Рон Десантіс в інтерв'ю телеканалу Fox News зазначав, що багато американських політиків виступали проти цієї угоди, однак у підсумку вона все ж була укладена.

Адміністрація Обами і Клінтон, у свою чергу, стверджувала, що жодних доказів порушень у ході операції представлено не було і що вона ніяк не загрожувала національній безпеці країни.

Uranium One на своєму сайті називає себе однією з найбільших у світі урановидобувних компаній зі штаб-квартирою в Торонто. Вона працює в Канаді, Австралії, Казахстані, Південній Африці та США. "Росатому" через його афілійовані структури належить 100% акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, що Клінтон і демократи фінансували складання досьє зв'язків Трампа з РФ.