На Алясці 200-кілограмовий тюлень перекрив злітну смугу літакам (відео)
12:22, 27 жовтня 2017Світ
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Працівники аеропорту вирішили незваного гостя не чіпати, допоки він сам не піде.
Тюлень відпочивав на злітній смузі / скріншот
У найпівнічнішому аеропорту США на Алясці 200-кілограмовий тюлень перекрив дорогу літакам, йдеться в сюжеті ТСН.
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Раніше пілоти тут часто зустрічали ведмедів, утім морські тварини досі заходити сюди не наважувались.
Працівники аеропорту вирішили незваного гостя не чіпати, допоки він сам не піде. Натомість пілотам та обслуговуючим машинам довелося тюленя об’їжджати, або ж використовувати інші смуги.
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