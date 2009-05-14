США вимагають від Ізраїлю не бомбити Іран до зустрічі з Обамою

Президент США Барак Обама зажадав від прем`єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "позбавити його від сюрпризів" у вигляді ізраїльського бомбардування ядерних об`єктів Ірану, пише у четвер місцева газета "Гаарец".

Послання, що відображає стурбованість Вашингтона можливістю самостійних і не узгоджених з ним дій ізраїльтян на іранському напрямі, було, за даними видання, передане через "високого американського чиновника, який зустрічався в Ізраїлі з Нетаньяху, міністрами й іншими офіційними особами".

Газета звертає увагу на те, що Обама не став чекати призначеної на 18 травня зустрічі з ізраїльським прем`єром, щоб довести до нього свою думку, і припускає, що тривогу Вашингтона могли посилити неодноразові заяви Нетаньяху про рішучість не допустити появи у Ірану ядерної зброї.

В Ізраїлі не заперечують проти планів американської адміністрації вступити в діалог з Тегераном, але закликають обмежити такі переговори жорсткими часовими рамками і в разі їх невдачі бути готовими задіяти санкції й інші заходи для припинення атомного проекту.

РІА “Новости”