Стало відомо, що на полях ГА ООН президент Ірану відмовився від зустрічі з Трампом

Президент Ірану Хасан Роухані відхилив прохання свого американського колеги - президента США Дональда Трампа - у проведенні очних переговорів в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) у Нью-Йорку у вересні. Про це агентству Fars повідомив іранський аналітик Махді Фазаелі, передає РБК.

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За словами аналітика, прохання про зустріч прозвучало через день після промови Дональда Трампа в ООН, у якій той звинуватив Іран в експорті «насильства і хаосу». Як повідомив Фазаелі, виступити посередником і вплинути на рішення іранського лідера намагався президент Франції Еммануель Макрон. «Але йому не вдалося», — сказав співрозмовник агентства.

Фазаелі підкреслив, що американські державні діячі вже неодноразово виступають з подібною ініціативою. «Американці впевнені, що такі переговори принесуть користь, але Ірану від них буде більше шкоди», — зазначив аналітик.

Пізніше офіційний представник МЗС Ірану Бахрам Касемі підтвердив виданню слова Фазаелі, заявивши, що ініціатива про переговори «була виражена американською стороною, але іранський президент відкинув її». При цьому представник іранського зовнішньополітичного відомства заперечував у розмові з Fars посередницькі зусилля Макрона, повідомивши, що ця інформація «невірна».

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку проходила з 19 по 25 вересня. В ході заходу вперше виступив глава Сполучених Штатів Дональд Трамп. Так, у своїй промові Трамп згадав і ядерну угоду з Іраном, назвавши її «помилкою» Вашингтона. Крім того, президент звинуватив Тегеран в «експорті насильства і хаосу», спонсоруванні тероризму і підтримці режиму глави Сирії Башара Асада.