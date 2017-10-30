Колишній співробітник "фабрики тролів" розкрив технології російської пропаганди в інтернеті (відео)
04:05, 30 жовтня 2017Світ
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Обман впливає на активну частину суспільства у багатьох країнах, від України до США.
Колишній співробітник "фабрики тролів" Алан Баскаєв розповів, що всі популярні політичні форуми в інтернеті забиті російськими пропагандистами, які виступають з фальшованими повідомленнями під вигаданими іменами.
Вони обманом впливають на активну частину суспільства в багатьох країнах, від України до США, а обман тягне за собою негативні наслідки для атакованої країни.
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