Колишній співробітник "фабрики тролів" розкрив технології російської пропаганди в інтернеті (відео)

Колишній співробітник "фабрики тролів" Алан Баскаєв розповів, що всі популярні політичні форуми в інтернеті забиті російськими пропагандистами, які виступають з фальшованими повідомленнями під вигаданими іменами.

Вони обманом впливають на активну частину суспільства в багатьох країнах, від України до США, а обман тягне за собою негативні наслідки для атакованої країни.