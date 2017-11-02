Нервовий зрив як остання крапля: Кардашьян збирається розлучитися за кілька тижнів до народження дитини - ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що третя дитина моделі Кім Кардашьян та репера Каньє Веста, якого сьогодні зоряній парі виношує сурогатна мати, народиться в неповноцінній сім'ї.

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Як повідомляє американський таблоїд Ace Showbiz, всього за кілька тижнів до такого важливого дня пара має намір офіційно розірвати шлюб. Згідно джерелу, так званою останньою краплею став нервовий зрив, який Вест переніс минулого року. Після цього стосунки пари так і не налагодилися, а репер лише став мовчазним і дратівливим.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, чергова вагітність може завдати непоправної шкоди здоров'ю зірці реаліті-шоу, тому вона звернулася до спеціалізованого агентства. Сурогатна мати отримає 45 тисяч доларів щомісячних платежів.

Якщо жінка завагітніє двійнятами або трійнею, то за кожну "додаткову" дитину їй дадуть премію в п'ять тисяч доларів. Кардашьян та Вест також висунули ряд умов: під час вагітності сурогатної матері заборонено палити, вживати алкоголь і наркотики, приймати гарячу ванну, відвідувати сауну, фарбувати волосся, їсти сиру рибу і пити більше одного напою з кофеїном в день. У зіркової пари вже є двоє дітей — чотирирічна дівчинка Норт Вест і півторарічний син Сейнт Вест.