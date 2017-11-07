Економісти визначили найдорожче місто для іноземців (відео)
10:43, 07 листопада 2017Світ
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Британські експерти порівняли ціни на 160 товарів і послуг, і прийшли до висновку, що Сінгапур - найдорожче місто світу.
Британські економісти визначили найдорожче місто для іноземців
Британські економісти визначили найдорожче місто для іноземців. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Експерти прийшли до висновку, що Сінгапур - найдорожче місто світу. До такого висновку вони прийшли, коли порівняли ціни на 160 товарів і послуг.
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Насамперед, оцінювали вартість продуктів, одягу, товарів для дому, оренду житла, транспортні витрати, оплату школи та дитячих садків. Економісти до такого висновку приходять вже четвертий рік поспіль.
Раніше експерти назвали бар української полярної станції одним з кращих в світі.
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