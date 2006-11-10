До Росії стікаються розвіддані з усього світу

Росія уважно стежить за загрозами для своєї безпеки та союзників, але не прагне створити тотальну систему розвідки, заявив віце-прем`єр, міністр оборони Сергій Іванов журналістам федеральних телеканалів.

Приводом для інтерв`ю стало відкриття цього тижні нової суперсучасної штаб-квартири Головного розвідувального управління, до якої стікаються розвіддані зі усього світу.

"Бувають у світі конфлікти і конфліктні зони, які, чесно це визнаю, за великим рахунком, не впливають або впливають дуже мало на нашу безпеку. Ну де-небудь далеко-далеко від наших кордонів, де у нас немає великих економічних або політичних інтересів, таке теж буває. І стежити в обидва ока й підслуховувати в обидва вуха за всім, що відбувається взагалі тотально в світі, напевно, не потрібно. І ми цього не прагнемо", - заявив Іванов.

"Ми перш за все повинні гострозоро дивитися за тим, що безпосередньо загрожує нашій безпеці або безпеці наших союзників", - сказав міністр.

РІА "Новости"