Військові у Зімбабве відправили "друга Путіна" Мугабе під домашній арешт

Президент Зімбабве Роберт Мугабе перебуває під домашнім арештом у своєму будинку в столиці країни Хараре, після того, як військові оголосили про взяття під свій контроль ситуації в Зімбабве.

Про це повідомив президент Південноафриканської республіки (ПАР) Джейкоб Зума після телефонної розмови з 93-річним зімбабвійським лідером, яка відбулась у середу, 15 листопада, передає DW.com.

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За словами лідера ПАР, Мугабе повідомив, що він "у порядку". Зума заявив, що надсилає до Зімбабве міністра оборони та міністра з питань безпеки як спеціальних посланників. Південноафриканські чиновники мають провести зустрічі з Мугабе та з військовими, що захопили владу.

Про своє занепокоєння ситуацією у Зімбабве заявили у середу у Європейському Союзі, закликавши сторони до "мирного вирішення" кризи. Речниця Європейської Комісії закликала усі сторони у Зімбабве поважати "фундаментальні права" громадян та дотримуватись "конституційного порядку та демократичного управління" в державі.

У ніч на 15 листопада військові оголосили про взяття під свій контроль ситуації в Зімбабве. Вони захопили телевізійний центр та заблокували під'їзди до головних урядових будівель, парламенту та судів у столиці Хараре, використовуючи для цього танки.

Як заявив у телезверненні зімбабвійський генерал-майор Сібусісо Мойо, дії армії не є військовим переворотом, а лише спрямовані проти "злочинців", які оточують чинного главу держави Мугабе.