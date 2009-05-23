Експерт: Молдова втягує Україну в придністровський конфлікт

Кишинів намагається втягнути Україну в придністровський конфлікт.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

«Кишинів протягом останнього часу намагається втягнути Україну в якості сторони конфлікту. Нашими руками - через введення обмежувальних заходів для експортно-імпортних операцій придністровських економічних агентів – намагається примусити Придністров’я до поступливості у процесі реінтеграції Молдови», - вважає В.КУЛИК.

За його словами, адміністрація Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА, як і офіційний Бухарест, не розглядають Україну як самостійного гравця, суб’єкта регіональної політики, а намагається знаходити важелі впливу на поведінку Києва за межами України, зокрема в Брюсселі.

Експерт зауважив, що больовими точками українсько-молдавських відносин є територіальні питання (вирішення проблеми земель навколо с. Паланка, землевідводи для Дністровської ГАЕС, демаркація українсько-молдавського кордону тощо), питання збереження обмежень та вилучень в торгівлі, проекти регіональної інтеграції за участю України та ін.

Водночас В.КУЛИК наголосив, що попри це, Києву необхідно виступати «спонсором» молдавської незалежності та молдавської ідентичності.

«Мова йде про незалежну, позаблокову Молдову, яка обрала для себе за орієнтир членство в ЄС без посередницьких послуг Румунії», - сказав він.

За словами політолога, це не означає, що Київ має стати спонсором реінтеграції Молдови - це справа самих Кишинева та Тирасполя, які повинні спочатку налагодити довіру у відносинах, запровадити гарантійні механізми виконання досягнутих домовленостей.

Експерт вважає, що на сьогодні придністровське врегулювання призупинене і саме дії міжнародних гравців можуть надати вирішальний поштовх для «розмороження» придністровського конфлікту.

«Отже, основні можливі сценарії розвитку подій навколо придністровської проблеми значною мірою будуть обумовлені зовнішнім впливом на регіон», - наголосив він.

За словами В.КУЛИКА, після фактичної пробуксовки у просуванні українських ініціатив з придністровського врегулювання, жоден із найбільш ймовірних на даному етапі варіантів вирішення вказаної проблеми не забезпечує повною мірою стратегічні інтереси України в регіоні. За таких умов перспективи врегулювання придністровської проблеми залишаються невизначеними, а отже зберігаються ризики та загрози для України у зв’язку з невирішеністю цієї проблеми, перш за все, у політичній, економічній та гуманітарній сферах, вважає він.

В.КУЛИК зауважив, що це також пов’язано з активізацією спроб Росії усунути Україну від участі у переговорному процесі (створення Москвою т.зв. формату „2+1”, періодичні «сепаратні» контакти Молдови як з ЄС, так і з Росією тощо).

«Єдиним виходом є перезавантаження формату 5+2. Для цього потрібно виробити спільну платформу інтересів ЄС, України та Росії. І ця платформа може грунтуватися на положеннях «плану Ющенка», як демократизація обох берегів Дністра», - впевнений експерт.