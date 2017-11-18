Багатотисячні протести у Зімбабве: усі вимагають відставки президента (фотогалерея)

У суботу, 18 листопада, у столиці Зімбабве Хараре проходить багатотисячна акція на підтримку відставки президента країни Роберта Мугабе, повідомляє The Guardian.

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"В акції протесту беруть участь кілька десятків тисяч осіб. Протестувальники вийшли в центр Хараре з національними прапорами і плакатами із закликом до Мугабе скласти повноваження", - йдеться у повідомленні.

Подібні акціїї очікуються і в інших містах, повідомляє EWN. Туди вже прямують автобуси з протестувальниками.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовляється достроково йти у відставку, наполягаючи на тому, що він є єдиним законним правителем країни.

У п’ятницю, 17 листопада, Мугабе вперше з'явився на публіці після військового перевороту у країні.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада військові взяли під варту президента Роберта Мугабе та його дружину Грейс після того, як командувач армією Зімбабве Костянтин Чівенга пригрозив втрутитися у кадрові чистки.

Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента Еммерсона Мнангагву та звинуватив його в спробі захопити владу. Мнангагву тривалий час вважали ймовірним наступником 93-річного Мугабе. За даними ЗМІ, на його посаду Мугабе хотів призначити власну дружину - Грейс Мугабе.