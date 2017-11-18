Ердоган не прийняв вибачення НАТО після скандалу в Норвегії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу відкинув вибачення НАТО після того, як його "записали" у вороги на військових навчаннях у Норвегії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Ердоган прокоментував скандал, зазначивши, що таке зневажливе ставлення не може бути так легко прощено.

"Ви бачили зневажливу поведінку на навчаннях НАТО вчора. Є помилки, які допускають не дурні, а тільки низькі люди", - сказав Ердоган в ефірі телебачення в суботу.

"Таке питання не може бути вирішене простим вибаченням", - підкреслив він.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відкликає своїх військових із навчань НАТО у Норвегії, оскільки його та Мустафу Кемаля Атаюрка, якого у Туреччині вважають засновником сучасної держави, зобразили ворогами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал. Норвегія теж вибачилась перед Ердоганом. Офіцера, який зобразив Ердогана у ролі ворога, звільнили.