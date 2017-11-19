Ердоган засумнівався у можливості довіряти НАТО

03:24, 19 листопада 2017
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Він зазначив, що під час зростання загроз із сирійської території НАТО відкликали з Туреччини ракетні системи Patriot і дали зрозуміти, що не будуть надавати Анкарі підтримку в разі атаки.

Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи відмову НАТО надати Анкарі допомогу в галузі ППО, висловив сумніви в довірі між альянсом і Туреччиною. Про це повідомляє РИА «Новости».

«Питання довіри до організації викликає серйозні питання в альянсі у цілому», — сказав Ердоган.

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Він зазначив, що під час зростання загроз із сирійської території НАТО відкликали з Туреччини ракетні системи Patriot і дали зрозуміти, що не будуть надавати Анкарі підтримку в разі атаки.

«Коли ж Туреччина почала переговори щодо закупівлі російських комплексів С-400 з метою зміцнення системи ППО, ряд провідних країн НАТО почали критикувати Анкару», — сказав Ердоган.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Йенс Столтенберг вибачився перед головою Туреччини через його фото на стенді «ворогів» на навчаннях.

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Теги: #Ердоган і НАТО#Ердоган засумнівався в НАТО