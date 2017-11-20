У ЄС створять нову систему реєстрації в'їзду до Шенгену за візами для громадян третіх країн

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо введення в експлуатацію до 2020 року нової системи реєстрації в'їзду-виїзду громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони за візами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, речник Європейської комісії Наташа Бертау пояснила сьогодні на брифінгу, що нова система буде застосована до подорожуючих до Шенгенської зони з візами громадян, які не є членами ЄС.

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«Комісія вітає важливе рішення щодо системи, яка реєструє в'їзд та виїзд громадян країн - не членів ЄС. Вона модернізує систему контролю над зовнішніми кордонами ЄС і, що найбільш важливо, буде фіксувати, хто в'їжджає і виїжджає з ЄС, і коли, та допоможе нам визначати, чи був відповідним до дозволеного періоду час перебування на території Шенгенської зони», - сказала вона.

За словами Бертау, також нововведення дозволить прикордонникам через нову електронну систему перевіряти, чи отримували громадяни відмови у в’їзді.

У повідомленні Ради ЄС наголошується, що запровадження нової системи спрямоване на зміцнення боротьби з тероризмом.

Зокрема, система в'їзду-виїзду допоможе зменшити затримки перевірки кордонів та покращити якість перевірок на кордонах шляхом автоматичного розрахунку дозволеного перебування кожного пасажира, забезпечити систематичну та надійну ідентифікацію перевищення часу перебування в ЄС, посилити внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом шляхом надання правоохоронним органам доступу до записів історії подорожей.

Документ ще має бути підписаний Радою ЄС та Європейським парламентом та оприлюднений в Офіційному журналі, після чого через 20 днів він набере чинності.

Система має бути створена та введена в експлуатацію до 2020 року.