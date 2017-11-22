Путін вимагає від усіх великих підприємств РФ бути готовими до виробництва військової продукції

Президент РФ Володимир Путін поставив вимогу до підприємств незалежно від форми власності бути готовими до виробництва «оборонної продукції».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на нараді з керівництвом Міноборони і оборонно-промислового комплексу, де підбивалися підсумки навчань «Захід - 2017».

«Здатність економіки швидко збільшувати обсяги оборонної продукції й послуг у потрібний час - одна з надзвичайно важливих умов гарантування військової безпеки держави. До цього мають бути готові всі стратегічні і просто великі підприємства незалежно від форм власності», - сказав Путін.

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За його словами, у 2015-2016 роках це питання вже обговорювалося і було дано доручення щодо модернізації виробничих потужностей, формування резерву матеріальних і технічних ресурсів, забезпечення перевезень військ. Ця робота проводиться міністерствами і відомствами під керівництвом колегії військово-промислової комісії і в тісній взаємодії з Міністерством оборони РФ.

Говорячи про навчання «Захід-2017», Путін зауважив, що важливі «цивільні аспекти», тому що було задіяно багато цивільних відомств і регіонів.

«Зазначу, що в ході навчань був успішно вирішено ряд важливих завдань, у першу чергу перевірена мобілізаційна готовність і можливості забезпечення потреб військ на місцях, забезпечення з місцевих ресурсів. Військовослужбовці, громадяни, які перебувають у запасі, були залучені на військові збори, відпрацьовано питання передачі до складу збройних сил автотранспорту і техніки цивільних підприємств, а також організацію технічного прикриття транспортних комунікацій», - сказав Путін.

Крім того, за його словами, була проведена комплексна оцінка забезпечення військ транспортно-логістичними послугами, продовольством і медикаментами.

«Нам необхідно ще раз проаналізувати можливості оборонних підприємств з оперативного нарощування обсягів виробництва військової продукції», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії «Захід-2017» проходили на території двох країн 14-20 вересня. У Міноборони РФ заявляли, що в навчаннях мали брати участь 13 тис. військовослужбовців.

За даними представників НАТО, в навчаннях було задіяно від 70 до 100 тис. військових.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання «Захід-2017» схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоювалася, що Путін може використовувати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу в Міністерстві оборони Білорусі запевнили, що всі російські військові покинули білоруську територію до 30 вересня.