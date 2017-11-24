Австралійські рибалки провели п'ять днів на даху машини, рятуючись від крокодилів

19-річний Чарлі Вільямс і 37-річний Бо Брайс-Морріс, взявши з собою собаку, вирушили на риболовлю у віддаленій місцевості на узбережжі штату Західна Австралія. Там їх автомобіль застряг у багнюці. Про це пише Бі-бі-сі.

Чоловіки записували свої пригоди на відео - в надії, що ці записи побачать їхні родичі.

Рятувальники знайшли їх у вівторок.

"Вони були дуже втомленими, страждали від зневоднення і отримали тепловий удар. Само собою, вони були дуже раді побачити нас", - розповів сержант поліції Марк Бальфур, який очолював рятувальні роботи.

За його словами, обом вдалося вижити лише тому, що вони ретельно розподілили запаси води і провізії так, щоб їх вистачило на як можна довше. Однак до того моменту, коли вони були знайдені на півострові Дампір, приблизно в 100 кілометрах від міста Брум, всі запаси вже майже закінчились.

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За словами сержанта Бальфура застряглі рибалки помітили неподалік крокодила, що їх дуже налякало.

В одному із записаних відеокліпів, Бо Брайс-Морріс каже: "Минулої ночі нас оточили крокодили. Вони намагалися напасти на мою собаку".

Незважаючи на це, далі він запевняє, що вони обидва налаштовані позитивно і передає привіт родичам.

"Нас ніхто не може знайти. Час від часу чути літаки. Ви не можете собі уявити, як опускається серце, коли чуєш, що вони відлітають, - говорить він. - Сподіваюся, хоч хтось нас знайде".

Поліція почала пошуки у вівторок, після того як сім'ї рибалок повідомили, що ті не повернулися додому. Їх знайшли в той же день.

За словами сержанта Бальфура, вони застрягли в далекій глушині - у місцях, відомих своїми високими припливами.