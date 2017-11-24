Відносини ЄС зі східними сусідами мають велике значення - Меркель

П'ятий саміт "Східного партнерства" відбувається у п'ятницю, 24 листопада, у Брюсселі. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після прибуття на саміт зазначила, що відносини ЄС зі східними сусідами мають велике значення, зокрема, і в питанні безпеки. Про це повідомляє DW.

Вона також додала, що планує цього дня обговорити на зустрічі з президентом України Петром Порошенком конфлікт України з Росією. "Я буду особливо з президентом Порошенком говорити про конфлікт України з Росією, щоб побачити, чи можливо в цьому дуже важкому конфлікті зробити невеликі кроки вперед", - передає кореспондент DW у Брюсселі.

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Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей після прибуття на саміт наголосила на важливості розпізнавання загроз. "Ми повинні бути пильними щодо дій країн, які є ворожими, таких, як Росія, які ставлять під загрозу потенційне зростання Східного партнерства, та які намагаються зруйнувати нашу колективну силу". Вона також зазначила, що очікує поновлення відданості європейських країн спільній роботі для вирішення проблем у сферах безпеки та розвитку.