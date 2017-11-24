Меркель хоче обговорити з Порошенком ситуацію на Донбасі в ході саміту "Східного партнерства"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається під час саміту «Східного партнерства» обговорити з президентом Петром Порошенком конфлікт на сході України.

Читайте такожЮнкер розповів, про що піде мова на саміті "Східного партнерства"Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала перед початком саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

Канцлер висловила сподівання, що з метою вирішення конфлікту на Донбасі «можуть бути зроблені, можливо, невеликі кроки».

Також Меркель зазначила, що відносини між Євросоюзом та його партнерами дуже важливі.

«З одного боку, ми зацікавлені у добробуті людей та демократичному розвитку в країнах-партнерах, з іншого – «Східне партнерство» має значення для нашої безпеки», - сказала канцлер.

У цьому зв’язку вона зауважила, що у всіх країнах «Східного партнерства» «відносини з Росією відіграють свою роль».

«Тому важливо, що під час обговорення ми станемо знати більше про внутрішню ситуацію (в цих країнах), і я сподіваюся, що це буде успішний саміт», - наголосила Меркель.