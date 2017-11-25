Меркель вже категорично проти повторних виборів у Німеччині

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила свою позицію щодо повторного проведення виборів до Бундестагу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Die Welt.

"Я взагалі не вважаю, що ми можемо попросити людей знову прийти проголосувати, якщо не можемо працювати з наявним результатом", - сказала Меркель на з'їзді ХДС в Мекленбург-Передня Померанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель віддає перевагу повторним виборам перед формуванням уряду меншості.

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Як відомо, блок Ангели Меркель, партії "Зелені" та "Вільні демократи" не домовилися про формування коаліції після місяця переговорів, після чого у Бундестазі заговорили про можливість перевиборів у Німеччині до Великодня.

Зазначимо, що цього тижня Соціал-демократична партія Німеччини заявила, що готова провести переговори з іншими партіями щодо формування коаліції і виходу з політичної кризи.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче провести спільну зустріч з канцлеркою країни Ангелою Меркель та лідером Соціал-демократичної партії Німеччини наступного тижня.