У справі про вбивство посла Росії в Туреччині затримали медіамагната - ЗМІ

В Туреччині у справі про вбивство російського посла Андрія Карлова затриманий голова продюсерської компанії Guru Medya, повідомляє газета Hurriyet. Близьке до президента Туреччини Реджепа Ердогана видання Sabah називає повне ім'я затриманого – Хайреддін Айдинбаш, передає Голос Америки.

Читайте такожУ Туреччині знайшли імовірних організаторів вбивства російського посла - ЗМІОфіційного підтвердження цієї інформації немає. За даними журналістів, в листопаді затриманого допитали за підозрою в причетності до "спланованого вбивства", а потім помістили під арешт. Його компанія випускає журнали "Порядок денний Євразії" і "Порядок денний Росії" турецькою мовою.

Видання "Медіазона" знайшло акаунти Айдинбаша в соціальних мережах. З його записів видно, що він подорожував по країнах СНД і бував у Москві. Айдинбаш також публікував свою фотографію з Андрієм Карловим. Після вбивства посла, він написав: "Нехай земля вам буде пухом, Андрію Геннадійовичу!".

Андрій Карлов був убитий в грудні 2016 року в Анкарі. В нього вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ. Нападника застрелили на місці.