У нічному клубі на Тенеріфе обвалився танцпол, постраждали 22 людини
15:52, 26 листопада 2017Світ
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Відвідувачі нічного клубу впали у підвал з висоти приблизно в один поверх.
Дві людини отримали серйозні травми / фото elmundo.es
На іспанському острові Тенеріфе в нічному клубі Butterfly обрушився танцпол, в результаті чого постраждали 22 людини. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на видання El Mundo.
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Повідомляється, що відвідувачі нічного клубу впали в підвал з висоти приблизно в один поверх.
"Дві людини отримали серйозні травми, шестеро - середньої тяжкості, у решти 14 постраждалих незначні травми і забої", – йдеться в повідомленні.
Тенеріфе - найбільший острів у складі архіпелагу з семи Канарських островів в Атлантичному океані.
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