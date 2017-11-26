У нічному клубі на Тенеріфе обвалився танцпол, постраждали 22 людини

На іспанському острові Тенеріфе в нічному клубі Butterfly обрушився танцпол, в результаті чого постраждали 22 людини. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на видання El Mundo.

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Повідомляється, що відвідувачі нічного клубу впали в підвал з висоти приблизно в один поверх.

"Дві людини отримали серйозні травми, шестеро - середньої тяжкості, у решти 14 постраждалих незначні травми і забої", – йдеться в повідомленні.

Тенеріфе - найбільший острів у складі архіпелагу з семи Канарських островів в Атлантичному океані.