Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море - ЗМІ (фото)

08:34, 27 листопада 2017
Світ
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Раніше корабель патрулював Червоне море, він не є частиною більш великої ударної групи.

Американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" увійшов у Чорне море. Про це інформує в Twitter аккаунт Yoruk Isik, де є дані про рух кораблів через Босфор.

"Корабель "Джеймс Вільямс" пройшов через Босфор, прямуючи в Чорне море, через дев'ять днів після заходу в Джідду в Саудівській Аравії і патрулювання в Червоному морі". - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що він не є частиною більш великої ударної групи, а забезпечує присутність США в регіоні.

Раніше повідомлялося, що есмінець США зіткнувся з нафтовим танкером біля берегів Сінгапуру.

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