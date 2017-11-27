Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море - ЗМІ (фото)

Американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" увійшов у Чорне море. Про це інформує в Twitter аккаунт Yoruk Isik, де є дані про рух кораблів через Босфор.

9days after Jeddah, Saudi Arabia port visit & Red Sea patrol, USS James E. Williams transited Bosphorus & entered the Black Sea. Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer DDG95 is not part of a larger strike group but is on her own 7-month deployment to provide presence pic.twitter.com/i8tQZuEuKp — Yörük Işık (@YorukIsik) November 26, 2017

"Корабель "Джеймс Вільямс" пройшов через Босфор, прямуючи в Чорне море, через дев'ять днів після заходу в Джідду в Саудівській Аравії і патрулювання в Червоному морі". - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що він не є частиною більш великої ударної групи, а забезпечує присутність США в регіоні.

Раніше повідомлялося, що есмінець США зіткнувся з нафтовим танкером біля берегів Сінгапуру.