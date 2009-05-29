У Єгипті арештували 198 російських студентів

У Єгипті спецслужби провели операцію, у ході якої заарештували 198 російських громадян, - більшість з них студенти. В даний час заарештовані разом з сім`ями і малолітніми дітьми, за попередніми даними, знаходяться в слідчих ізоляторах Держбезпеки Єгипту в районах Ля Зуглі, 6-е жовтня і в Хай Седес в районі Медінет Наср на сході Каїру. У посольстві РФ в Каїрі поки підтвердили арешт 35 громадян Росії, проте другий секретар посольства, відповідальний за консульські питання, Тімур Агаметов додав, що цей список, на жаль, доповнюється.

Як повідомили сайт Ingushetia.org студенти РФ в Єгипті, арешти пройшли протягом останніх трьох діб в містах Каїр, Александрія і Мансура. Причини спецоперації, що проводиться, невідомі. За останніми даними, 73 людини з числа заарештованих є уродженцями Чечні, 12 є уродженцями Інгушетії, 10 уродженцями Дагестану і троє уродженців Татарстану. За інформацією Союзу Російських Студентів (СРС), серед затриманих є також громадяни Казахстану і Узбекистану.

Відзначимо, в Каїрі знаходиться головний в Єгипті релігійний університет - Духовна академія Аль-Азхар. Ймовірно, російські студенти або вчаться там, або приїхали на стажування від різних релігійних навчальних закладів Росії.

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