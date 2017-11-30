Чоловік за чотири місяці вкрав 120 телевізорів із різних індійських готелів
03:32, 30 листопада 2017Світ
442
Чоловік спеціально подорожував із величезними валізами, куди поміщалася техніка.
Злочинець був арештований при спробі збуту краденого / фото tehznatok.com
В Індії чоловік вкрав 120 телевізорів різних готелів країни, пише Daily Mail.
Читайте такожСімейна пара обдурила магазин Amazon на $1,2 мільйона
Правоохоронні органи повідомили про затримання Васудева Нанаїха, який протягом чотирьох місяців займався крадіжками у готелях. Чоловік спеціально подорожував із величезними валізами, куди поміщалася техніка.
Злочинець був арештований при спробі збуту краденого. У поліції також зазначили, що у них є велике досьє на Нанаїха, підкресливши, що по закінченні розслідування буде прийнято рішення про можливе примусове лікування злочинця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter