Чоловік за чотири місяці вкрав 120 телевізорів із різних індійських готелів

В Індії чоловік вкрав 120 телевізорів різних готелів країни, пише Daily Mail.

Читайте такожСімейна пара обдурила магазин Amazon на $1,2 мільйона

Правоохоронні органи повідомили про затримання Васудева Нанаїха, який протягом чотирьох місяців займався крадіжками у готелях. Чоловік спеціально подорожував із величезними валізами, куди поміщалася техніка.

Злочинець був арештований при спробі збуту краденого. У поліції також зазначили, що у них є велике досьє на Нанаїха, підкресливши, що по закінченні розслідування буде прийнято рішення про можливе примусове лікування злочинця.