Шульц назвав фальшивкою повідомлення про готовність почати консультації про "великої коаліції"

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц (Martin Schulz) заявив, що з'явилися 1 грудня в ЗМІ повідомлення про готовність СДПН почати переговори з блоком ХДС/ХСС про створення "великої коаліції" є фальшивкою. Ті, хто поширює подібну інформацію, руйнує довіру, підкреслив Шульц на брифінгу в Берліні в той же день, як пише DW.

За його словами, керівництво СДПН буде 4 грудня вирішувати, які дії зробити з питання про формування уряду. "У нас багато можливостей", - зазначив лідер соціал-демократів Німеччини.

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У понеділок, 4 грудня, правління СДПН має сформулювати рекомендації для партійного з'їзду, наміченого на кінець наступного тижня. "У питанні про створення "великої коаліції" немає автоматизму", - заявив Мартін Шульц.

Зі свого боку ХДС готовий утворити коаліцію з соціал-демократами. "Ми готові почати серйозні переговори без попередніх умов", - заявив федеральний виконавчий секретар партії Клаус Шюлер (Klaus Schüler) після виступу Шульца.

Напередодні, 30 листопада, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провів зустріч з лідерами ХДС і ХСС Ангелою Меркель (Angela Merkel) і Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), а також з головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіном Шульцем. На ній обговорювалися подальші кроки після провалу попередніх консультацій щодо формування уряду, в яких брали участь ХДС, ХСС, "зелені" і ліберали з Вільної демократичної партії.