Штайнмаєр обговорив із Шульцом коаліційну кризу у Німеччині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) провів зустріч з головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіном Шульцом (Martin Schulz). Їхня зустріч відбулась у берлінській резиденції президента, палаці Бельвю та тривала понад годину, повідомляє DW.

Після зустрічі зі Штайнмаєром Шульц проводить зустріч з партійною верхівкою СДПН, щоб поінформувати її про результати розмови.

Читайте такожСкептично налаштована після виборів: Меркель виступила за нове голосування в Бундестаг

Раніше повідомлялось, що президент ФРН зустрічався цього тижня з лідерами німецьких партій "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП), щоб переконати їх повернутись за стіл переговорів щодо створення "Ямайка"-коаліції з блоком Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС).

У ХДС/ХСС заявили раніше, що відкриті для діалогу з СДПН щодо формування великої коаліції. Соціал-демократи відмовились від участі у коаліції з ХДС/ХСС одразу після виборів до Бундестагу, заявивши про перехід в опозицію. Після провалу коаліційних переговорів у форматі "Ямайка" за участю ХДС/ХСС, Зелених та вільних демократів через вихід з них ВПД, у таборі соціал-демократів все частіше лунають голоси на користь діалогу з християнськими демократами про формування великої коаліції.