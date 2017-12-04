"В обмеженому обсязі": США відновлять видачу віз у російських регіонах

11 грудня консульства США у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі.

Посольство США в Москві також продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні та неімміграційні візи в обмеженому обсязі, повідомляється на сайті посольства США в РФ.

Читайте такожРосЗМІ повідомили про нові можливі обмеження для американських дипломатів

Посол США в Росії Джон Хантсман наголосив, що влада країни не може відновити видачу віз у тому обсязі, який був до необґрунтованого рішення уряду Російської Федерації істотно скоротити чисельність персоналу посольства США та трьох американських консульств.

"Хоча ми раді відновити цей процес, його обмежений характер досі є сумним наслідком рішення уряду РФ обмежити штат дипмісії США", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, США припинили видачу віз у РФ після вимоги Москви порівняти кількість дипломатичних працівників у країні до 455 осіб.

У відповідь США вимагали від Росії закрити генеральне консульство в Сан-Франциско і ще два дипломатичних об'єкти на своїй території.