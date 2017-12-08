Тіллерсон назвав Україну, а не втручання у вибори, найбільшою проблемою у відносинах з Росією - ЗМІ

Під час свого візиту до Європи, держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав конфлікт в Україні саме тим питанням, яке стоїть на шляху нормальних відносин США та Росії, передає Голос Америки.

Читайте такожТіллерсон закликав Росію припинити залякувати і нападати на місію ОБСЄ на ДонбасіУвагу міжнародних ЗМІ привернув той факт, що головний дипломат США виокремив Україну серед найбільших питань двосторонніх відносин, приділивши їй більше уваги, ніж можливому втручанню Росії в хід американських виборів.

"Тіллерсон: найбільша перепона в американсько-російських відносинах – це Україна, а не втручання у вибори", під такою назвою вийшла стаття у виданні Foreign Policy. На цьому в своїй статті також наголосило видання Washington Post: "Тіллерсон твердить, що Україна є проблемним питанням зв'язків США та Росії".

“Оцінка головного дипломата Америки, відповідно, зменшила наголос на інших сферах суперечностей, зокрема, втручанні Росії до президентських виборів в США", - наголошує Washington Post.

"Виступаючи в Відні державний секретар Рекс Тіллерсон зазначив, що адміністрація Трампа "сильно" хоче полагодити відносини з Москвою, які є на найгіршому рівні з часів "холодної війни". Найбільшою перепоною, за словами Тіллерсона, є роль Кремля у війні в Україні", - пише Foreign Policy.

"Питання, яке заважає – це Україна, - зазначив Тіллерсон, виступаючи на засідання ОБСЄ в Відні. "Росія озброює, керує, навчає та воює поряд з антиурядовими силами", - заявив Тіллерсон.

У Відні Тіллерсон провів двосторонню зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим за зачиненими дверима. В своїх заявах в ОБСЄ дипломати обмінялись обопільними звинуваченнями у втручанні в Україні, і можливостей для компромісу видно не було. "Ми це чітко сказали Росії з самого початку: потрібно вирішити питання України, так як це – найскладніше питання для нормалізації відносин", - зазначив Тіллерсон.

"Ми маємо розбіжності в наших сферах, але коли одна країна вторгається до іншої, цю різницю важко не помітити, чи залагодити", - попередив Тіллерсон під час прес-конференції в Відні.