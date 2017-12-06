Тіллерсон у НАТО: агресія Росії в Україні становить найбільшу загрозу безпеці Європи

Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи на прес-конференції в НАТО в Брюсселі, передає Голос Америки.

Читайте такожДержсекретар США і глави МЗС країн ЄС обговорили співпрацю з Україною"Наші союзники в НАТО рішуче підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність", - заявив Тіллерсон. ​"Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Криму Росією", - підкреслив він.

"Росія вже тривалий час опирається введенню миротворчих сил, але тепер погодилась, і, як ви зазначаєте, вони висунули першу пропозицію стосовно миротворців. Я думаю, дуже важливо те, що вони говорять про правильні речі", - заявив головний дипломат США.

Тіллерсон підкреслив, що позиція США "значно відрізняється щодо тих повноважень, які отримають миротворці, і обсягу їх мандату". Він також висловив сподівання на зближення позицій з Росією з цього питання.

"Ми вважаємо, що життєво необхідним є припинити насильство на сході України. Люди все ще гинуть щодня від цього насильства. І наша мета - зупинити вбивства, зупинити насильство. Потім, ми матимемо багато роботи з усіх елементів Мінських домовленостей. Уряд в Києві також мусить багато зробити. Це – процес, що триває – забезпечення миру і припинення насильства є нашими першими і основними цілями", - заявив Тіллерсон.

Він відзначив роль Курта Волкера у співпраці з Росією для того, щоб розв’язати затримки з питання України. "Для нас пріоритетом є зупинення насильства, і ми вважаємо, що маємо ввести миротворчі сили", - сказав Тіллерсон.

Він також відзначив, що країни-члени НАТО багато спілкуватись про те, яким чином потрібно вести діалог з Росією. Переконаний, що існує консенсус між країнами-членами НАТО про те, що нормалізації діалогу з Росією не відбувається. Яким чином побудувати діалог – через періодичні засідання рад НАТО-Росія.

Тіллерсон виступив за проведення зустрічей з Росією тільки тоді, якщо є предмет для таких зустрічей і очікується досягнення результатів. "Діалог не може бути просто для того, щоб говорити і намагатись «регуляризувати» і знову нормалізувати відносини, доки не буде зроблено кроків, про які я говорив, зокрема, стосовно України, гібридної війни, до того як Росія почне виправляти ті дії, які не можна не тільки прийняти, але й дозволити. Вважаю, що ми підтримуватимемо діалог, коли є мета, суть та результат, якого ми хочемо досягти", - наголосив Тіллерсон.