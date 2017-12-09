Радбез ООН не підтримав рішення США щодо Єрусалиму

Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 держав-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці. Однак, враховуючи право вето США, Радбез не став приймати ні спільної заяви, ні резолюції, пише DW.

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Представник Єгипту в ООН назвав рішення "небезпечним прецедентом", в той час як дипломати Великобританії, Італії, Швеції і (не представленої в Радбезі) Німеччини виступили зі спільною критичною заявою. Це рішення, на думку представників європейських країн при ООН, "не відповідає резолюціям ООН" і "нічим не допоможе встановленню миру в регіоні".

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі запевнила, що США визнали Єрусалим столицею "в ім'я миру". "Я розумію побоювання членів, які скликали це засідання. Всі зміни протікають важко, але ми ніколи не повинні забувати, чого може досягти правда", - підкреслила вона.

Дональд Трамп 6 грудня заявив, що "прийшов до висновку, що настав час визнати Єрусалим столицею Ізраїлю". Президент США доручив Держдепартаменту запустити процес переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. "Цей процес починається негайно", - зазначив Трамп. У той же час він підписав документ, згідно з яким переїзд посольства в Єрусалим відкладається на шість місяців.