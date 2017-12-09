У Парижі сотні тисяч людей вийшли попрощатися з Джонні Холлідеєм

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Парижа в суботу, щоб попрощатися з французької рок-зіркою Джонні Холлідеєм, який помер 6 грудня у віці 74 років, повідомляє Бі-бі-сі.

Труну з тілом співака провезуть по Єлисейським полям, а потім відбудеться урочиста церемонія прощання, на якій виступить президент Еммануель Макрон і вдова співака Летиція.

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На ній також виступить група Холлідея, яка виконає інструментальні версії пісень.

Співак помер у середу після тривалої боротьби з раком легенів.

Відспівування Джонні Холлідея відбудеться у паризькій церкві Мадлен, і очікується, що туди прийде безліч його прихильників.

Національне телебачення і радіо Франції з моменту його смерті транслює найвідоміші його хіти у виконанні самого Холлідея, його друзів і шанувальників.

У п'ятницю на Ейфелевій вежі з'явився світловий напис "Merci Johnny" - "Спасибі, Джонні". Концертний зал l'Оlympia, найстаріший в Парижі і один з найзнаменитіших у світі, в якому Джонні Холлідей відзначав 40-річчя свого творчого життя, також розмістив на своєму фасаді ім'я співака.

Труну з тілом Холлідея урочисто провезуть від Тріумфальної арки уздовж Єлисейських полів. Супроводжувати його будуть сотні байкерів на мотоциклах.

За свою кар'єру, яка розтяглася на кілька десятиліт, співак, справжнє ім'я якого Жан-Філіп Смет, виконав більше тисячі пісень, продав більше 100 мільйонів дисків і знявся в декількох фільмах. Режисером одного з них був Жан-Люк Годар.

Одного разу він виступив перед мільйонною аудиторією під час мобільної вистави вздовж Єлисейських полів.

У 1996 році шанувальники викупили шість тисяч авіаквитків, щоб потрапити на його концерт в Лас-Вегасі. Правда, незважаючи на таку популярність у франкомовних країнах, він так і не зміг стати суперзіркою на англомовному ринку. Критики часто називали його "французьким Елвісом".

Найімовірніше, його прах буде похований на острові Сен-Бартелемі у Французькій Вест-Індії, де він жив.