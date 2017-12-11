Нетаньяху відповів Ердогану: не варто "читати лекції про мораль"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану не варто читати лекції про мораль.

Як повідомляє The Times of Israel, ізраїльський прем'єр нагадав президенту Туреччини про знищення "курдських сіл" і "допомогу терористам".

Таким чином Нетаньяху відповів на слова Ердогана, який раніше назвав Ізраїль "терористичною державою".

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"Я не звик слухати лекції про мораль від лідера, який бомбить курдські села в його рідній Туреччині, який саджає до в'язниці журналістів і допомагає Ірану обходити санкції", - заявив він.

Крім того, Нетаньяху додав, що Ердоган "допомагає терористам, у тому числі в Секторі Газа, вбивати невинних людей".

Як повідомляв УНІАН, Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою, а також заявив, що ізраїльська поліція діяла невідповідно при застосуванні сили проти палестинських протестувальників.

Раніше повідомлялось, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

У МЗС України заявили, що виступають за дотримання норм міжнародного права в питанні про статус Єрусалима й закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.