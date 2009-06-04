Путін провів нараду щодо оплати газу Україною

Ситуація "залишається неврегульованою"

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН провів в Санкт-Петербурзі нараду з питань оплати поточних поставок російського газу до України. Як повідомляє РІА “Новости”, про це повідомив журналістам прес-секретар керівника уряду РФ Дмитро ПЄСКОВ. Він нагадав, що наближаються терміни оплати українською стороною постачань російської сировини, проте ситуація залишається неврегульованою. У нараді взяли участь віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО і голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

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