Путін провів нараду щодо оплати газу Україною
20:20, 04 червня 2009Світ
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Ситуація "залишається неврегульованою"
Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН провів в Санкт-Петербурзі нараду з питань оплати поточних поставок російського газу до України.
Як повідомляє РІА “Новости”, про це повідомив журналістам прес-секретар керівника уряду РФ Дмитро ПЄСКОВ.
Він нагадав, що наближаються терміни оплати українською стороною постачань російської сировини, проте ситуація залишається неврегульованою.
У нараді взяли участь віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО і голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.
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