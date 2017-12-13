"Для танго потрібні двоє": Польща планує поглибити свої відносини з Україною - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що НАТО є і буде залишатися основою безпеки країни, а Сполучені Штати залишаться головним союзником Варшави.

Про це він сказав з трибуни польського Сейму, представляючи програму Ради міністрів, пише Радіо Польща.

Матеуш Моравецький також заявив, що Польща буде продовжувати свої прагнення щодо зближення країн регіону.

"Це особливо актуально для Вишеградської групи та ініціативи "Тримор'я". Також ми б хотіли повернутися до реального стратегічного партнерства у Східній Європі, ми плануємо поглибити наші відносини з Україною, Литвою і Грузією, дати їм нову якість. Хоча для танго потрібні двоє", - сказав прем'єр-міністр.

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Крім того, Матеуш Моравецький заявив, що його уряд буде тісно співпрацювати з польською діаспорою і захищати добре ім'я Польщі за кордоном.

"Польща - це не тільки громадяни, які живуть у Польщі, але й поляки, розкидані по всьому світу. Ми будемо зміцнювати програми репатріації. Нас налічується 60 млн осіб у всьому світі, і у нас є зобов'язання перед усіма поляками, у них є обов'язки перед Польщею", - сказав Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що метою його уряду буде стимулювання повернення як можна більшого числа поляків на батьківщину.

Також глава уряду сказав, що Варшава не погодиться на Євросоюз "двох швидкостей". Матеуш Моравецький сказав, що Європа все ще оговтується від фінансової кризи, що вибухнула 10 років тому. Тепер, за його словами, Старий континент шукає нові шляхи й ідеї і, в той же час, зважує майбутнє європейського проекту.

"Ми не хочемо розділяти і залишати когось позаду себе, ми не згодні ділити Європу на кращих і гірших", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що все частіше в ЄС "хтось отримує фору, і не ті, хто слабший, а ті, хто сильніший". "Це неправильно", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Моравецький, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра - міністра розвитку і фінансів Польщі, був призначений прем'єр-міністром 8 грудня.

7 грудня попередниця Моравецького на посаді прем'єра Беата Шидло подала у відставку.