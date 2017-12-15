У США назвали найприбутковішого актора 2017 року
19:05, 15 грудня 2017Світ
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За підрахунками видання, в звітний період кожен сплачений Реннеру долар приніс студіям $93,8 касових зборів.
Соколине Око / Клінтон Бартон — актор Джеремі Реннер / imdb.com
Американський журнал Forbes назвав найприбутковішого актора 2017 року. Це Джеремі Реннер.
За підрахунками видання, в звітний період кожен сплачений Реннеру долар приніс студіям $93,8 касових зборів.
На другій сходинці - Емма Уотсон ($70,7 за кожен долар гонорару), на третій - Скарлетт Йоханссон ($66,5).
Нагадаємо, вперше за три роки Джонні Депп не очолив рейтинг найбільш переоцінених акторів від Forbes.
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