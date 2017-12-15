У США назвали найприбутковішого актора 2017 року

19:05, 15 грудня 2017
Світ
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За підрахунками видання, в звітний період кожен сплачений Реннеру долар приніс студіям $93,8 касових зборів.

Соколине Око / Клінтон Бартон — актор Джеремі Реннер / imdb.com

Американський журнал Forbes назвав найприбутковішого актора 2017 року. Це Джеремі Реннер.

За підрахунками видання, в звітний період кожен сплачений Реннеру долар приніс студіям $93,8 касових зборів.

На другій сходинці - Емма Уотсон ($70,7 за кожен долар гонорару), на третій - Скарлетт Йоханссон ($66,5).

Нагадаємо, вперше за три роки Джонні Депп не очолив рейтинг найбільш переоцінених акторів від Forbes.

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Теги: #найприбутковіший актор#Джеремі Реннер