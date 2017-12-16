Суддя погодилася звільнити Манафорта з-під домашнього арешту

Суддя окружного суду США по справі екс-голови передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта у п'ятницю, 15 грудня, погодилася звільнити його з-під домашнього арешту на період судового розслідування при дотриманні низки умов.

"У своїй постанові суддя Емі Берман Джексон заявила, що для звільнення з-під домашнього арешту, Манафорт повинен підписати документи, які дозволять конфіскувати 4 об'єкта його нерухомості, в тому числі, два в Нью-Йорку, один в Олександрії (Вірджинія) і його будинок у Флориді", - йдеться в повідомленні Reuters.

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ри цьому, Манафорт буде мати обмеження для пересування, включаючи введення комендантської години і обов'язкове носіння електронного браслета.

За рішенням судді, він може залишати свій будинок в Олександрії для перебування в іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), якщо всі умови будуть виконані.

Нагадаємо, що колишньому піарникові Януковича та екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа пред'явлено 12 звинувачень. Головні - змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та брехливі свідчення. Полу Манафорту може загрожувати до 80 років ув'язнення.

Манафорту довелося подати у відставку з поста глави передвиборного штабу Трампа в серпні 2016 року на тлі скандалу, що розгорівся після публікації в The New York Times. Газета написала про подробиці його діяльності в Україні. Манафорт працював радником президента України Віктора Януковича, який втік в Росію після Революції гідності в лютому 2014 року.

Також з'ясувалося, що у Партії регіонів була "чорна бухгалтерія". Серед одержувачів готівкових звучало і прізвище Манафорта.