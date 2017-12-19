Свята не буде: у парламенті Фінляндії хочуть скасувати новорічні корпаративи для депутатів

Спікер парламенту Фінляндії Марія Лохела запропонувала скасувати всі новорічні та різдвяні вечірки для парламентарів.

Причиною цьому є негідна поведінка деяких депутатів після святкувань деяких фракцій минулого тижня, повідомляє Європейська правда.

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"Кожна політична група має свої традиції, але якщо поведінка не відповідає тій, яка повинна бути в парламенті за будь-яких обставин, ці традиції варто переглянути", - написала у себе в Facebook Лохела.

Сама спікер не конкретизувала про який саме випадок йде мова, але, за інформацією видання, це може стосуватися інциденту з двома депутатами партії «Справжні фіни», які під час святкувань насильно поцілували в губи свою колегу з іншої партії.