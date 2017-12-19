Молдова відкликала свого посла з Москви через "переслідування і залякування" владою РФ

Міністерство закордонних справ і європейський інтеграції Молдови відкликало з Росії свого посла Андрія Негуцу.

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В понеділок, 18 грудня, прес-служба МЗС Молдови повідомила, що Негуца викликаний в Кишинів для консультацій на невизначений термін, передає DW.com.

Відкликання посла зумовлене збільшенням випадків "переслідування і залякування" владою Росії молдовських офіційних осіб і політиків, а також відсутністю реакції Москви на звернення влади Молдови з цього приводу, пояснили в молдовському МЗС.

Під час консультацій з Негуцою планується розглянути шляхи виправлення ситуації, щоб в майбутньому уникати ускладнень двосторонніх відносин, наголосили в дипломатичному відомстві. Двосторонні відносини "повинні ґрунтуватися на дружбі, довірі та взаємоповазі", йдеться у повідомленні.

Тим часом президент Молдови Ігор Додон написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що обурений рішенням МЗС. Воно "означає зниження на невизначений термін рівня дипломатичних відносин з нашим головним стратегічним партнером - Російською Федерацією", вважає Додон.

Відкликання посла молдовський президент назвав "черговою провокацією проєвропейського уряду, спрямовану на підрив стратегічного партнерства" між Кишиневом і Москвою. Він зазначив, що не має наміру скасовувати запланований на найближчий час візит до Москви, де Додон має зустрітися з Володимиром Путіним.