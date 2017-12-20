96-річний принц Філіп передав принцу Гаррі звання генерал-капітана королівських морпіхів

Молодший онук британської королеви принц Гаррі призначений генерал-капітаном Королівської морської піхоти Великобританії. Це звання раніше належало його діду, чоловікові королеви принцу Філіпу, передає 112.ua.

Відповідне розпорядження було опубліковано у Twitter Кенсінгтонського палацу. Герцог Единбурзький Філіп займав посаду генерал-капітана морпіхів протягом 64 років, з червня 1953 року, отримавши її після смерті короля Георга VI.

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У якості своєї останньої офіційної функції в цій посаді Філіп разом з Гаррі прийняли у Букінгемському палаці, командувача Королівської морською піхотою генерал-майора Роберта Макгоуен, який залишає свою посаду, і його наступника генерал-майора Чарльза Стікленда.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з похилим віком 96-річний герцог Единбурзький припинив виконання офіційних публічних функцій як член королівської сім'ї. Останньою його публічною появою також була присутність на параді королівської морської піхоти на початку серпня 2017 року.

Відзначається, що з 1952 року Філіп поодинці взяв участь в 22 219 офіційних заходах, а також здійснив близько 700 зарубіжних поїздок у 143 країни світу.

27 листопада стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл побралися, а також що весілля відбудеться 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Королева Єлизавета II вже привітала онука і побажала йому щастя.

Як повідомляв УНІАН, Меган Маркл вже випередила герцогиню Кембриджську, дружину принца Вільяма, у рейтингу найстильніших людей.