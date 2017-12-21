"Тіла розкидані всюди, люди плачуть": очевидці розповіли подробиці наїзду авто в Мельбурні (фото, відео)

Поліції вдалося затримати водія, підозрюваного в наїзді на пішоходів на одному з найжвавіших перехресть Мельбурна.

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Потерпілими наїзду стали від 12 до 16 осіб, серед постраждалих діти. Зараз служби екстреної допомоги працюють на місці події, поліція опитує очевидців і просить ділитися фото і відео інциденту. Свідки аварії розповідають, що біла Suzuki Swift раптово скосила пішоходів.

“Ми чули цей шум з боку Сванстон-стріт, - говорить співробітниця магазину пончиків Сью. - Ми бачимо цю білу машину, що наближається до цього перехрестя тут, Фліндерс-стріт і Елізабет-стріт ..., це просто косило всіх. Люди плачуть всюди".

За припущенням свідків НП, автомобіль на високій швидкості зачепив щось на дорозі і збив пішоходів на переході, передає theaustralian. Власник магазину Flinders St Вінс сказав, що опинився на місці події через дві хвилини після того, як автомобіль протаранив пішоходів. "Жодних криків, просто люди лежать там і люди, що допомагають їм", - сказав він.

Він сказав, що є "тіла, які розкидані всюди", і багато людей намагаються допомогти. Вінс сказав, що побачив білий позашляховик з розбитим вітровим склом. Водій затриманий.