"Тіла розкидані всюди, люди плачуть": очевидці розповіли подробиці наїзду авто в Мельбурні (фото, відео)
Потерпілими наїзду стали від 12 до 16 осіб, серед них діти. Зараз служби екстреної допомоги працюють на місці події.
Поліції вдалося затримати водія, підозрюваного в наїзді на пішоходів на одному з найжвавіших перехресть Мельбурна.
Читайте такожНа півдні Франції автомобіль врізався в натовп людей
Потерпілими наїзду стали від 12 до 16 осіб, серед постраждалих діти. Зараз служби екстреної допомоги працюють на місці події, поліція опитує очевидців і просить ділитися фото і відео інциденту. Свідки аварії розповідають, що біла Suzuki Swift раптово скосила пішоходів.
“Ми чули цей шум з боку Сванстон-стріт, - говорить співробітниця магазину пончиків Сью. - Ми бачимо цю білу машину, що наближається до цього перехрестя тут, Фліндерс-стріт і Елізабет-стріт ..., це просто косило всіх. Люди плачуть всюди".
За припущенням свідків НП, автомобіль на високій швидкості зачепив щось на дорозі і збив пішоходів на переході, передає theaustralian. Власник магазину Flinders St Вінс сказав, що опинився на місці події через дві хвилини після того, як автомобіль протаранив пішоходів. "Жодних криків, просто люди лежать там і люди, що допомагають їм", - сказав він.
Він сказав, що є "тіла, які розкидані всюди", і багато людей намагаються допомогти. Вінс сказав, що побачив білий позашляховик з розбитим вітровим склом. Водій затриманий.
Paramedics say they have transported 13 people to a number of hospitals with two people being treated at the scene. MORE: https://t.co/0pY5byFdlqpic.twitter.com/6HgyKIwdOQ— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 21, 2017
Trams banked up on St Kilda Rd, passengers told to walk the rest of the way. Tram Driver: "there's been a catastrophic incident in the city ... it's bad, it's very bad. Please be careful everyone." @theheraldsunpic.twitter.com/he4xkd2CaX— Genevieve Alison (@GenevieveAlison) December 21, 2017