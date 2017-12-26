У Ватикані напівоголена "секстремістка" Femen ледь не вкрала "дитя Ісуса" (фото)

У Римі затримали активістку Femen, яка намагалася викрасти статуетку "дитя Ісуса" з різдвяного вертепу на площі Святого Петра у Ватикані.

Читайте такожОголена активістка Femen під Радою виявилася вчителькою української мови

Про це італійська поліція повідомила в ніч на вівторок, 26 грудня, передає DW.com. Напівоголена жінка з написом God is a woman ("Бог - жінка") схопила фігурку з макету віфлеємської стайні, однак її зупинили правоохоронці.

Активістці закидають образу почуттів вірян, замаху на крадіжку та непристойних діях. Затримали також ще одну жінку, імовірно, її спільницю. У Femen заявили, що викрадачка - "секстремістка" Аліса Віноградова. За заявою організації, яка називає себе захисником прав жінок, метою акції був протест проти церковного "втручання у право жінки щодо власного тіла", зокрема стосовно абортів та контрацепції.