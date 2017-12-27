У Німеччині за 2017 рік конфіскували рекордні обсяги кокаїну
У Німеччині в 2017 році конфіскований рекордний обсяг кокаїну в сім тонн, що в три рази більше, ніж рік тому.
У Німеччині в 2017 році конфіскований рекордний обсяг кокаїну в сім тонн, що в три рази більше, ніж рік тому.
Велика частина вантажу була затримана в портових містах Гамбург і Бремерхафен, як повідомляє Spiegel.
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За даними Федерального кримінального бюро, такі обсяги наркотрафіку пов'язані із різким збільшенням вироблення кокаїну в Південній Америці. Зростання виробництва призвело до збільшення експорту в Західну Європу і Німеччини зокрема.
«Очевидно, що злочинці діють за девізом: «пропозиція породжує попит», – сказав представник бюро Крістіан Хоппе.
За його словами, можна передбачити зростаюче споживання кокаїну в Німеччині в майбутньому.
Раніше в Тихому океані американські військові врятували морську черепаху, яка заплуталася серед тюків з кокаїном.