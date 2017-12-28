Меган Маркл і герцогиня Кембриджська носять пальто одного бренду

Образ Меган Маркл в день різдвяної служби в Сандрінгемі розхвалили шанувальники, а пальто, в якому актриса з'явилася на публіці, вже, напевно, розкупили в онлайн-бутіках, повідомляє ТСН.

Читайте такожНаречена принца Гаррі вперше відвідала Букінгемський палац з офіційним візитом (відео)Але, виявилося, не тільки Меган любить канадську марку Sentaler, дизайнери якої, власне, і створили це пальто з верблюжої вовни. У гардеробі герцогині Кембриджської також є наряд від цього бренду.

В рамках туру по Канаді Кетрін якраз виходила на публіку в ніжно-блакитному пальто від Sentaler, поєднуючи його з вузькими темними брюками і темною кофтою.

До речі, особливість пальто марки в тому, що практично у всіх моделях незвично зібрані рукава, і кожна з моделей виглядає оригінально і стильно.