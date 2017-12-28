У Каліфорнії вулицями прогулялася ведмедиця з ведмежатами (відео)

11:57, 28 грудня 2017
Світ
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Тварини відвідали місто пізно ввечері, швидше за все, у пошуках їжі.

У Каліфорнії ведмедиця з двома дитинчатами спокійно блукала вулицями Тахо-Сіті, абсолютно не боячись ні людей, ні машин.

Як йдеться в сюжеті ТСН, тварини відвідали місто пізно ввечері, швидше за все, у пошуках їжі.

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Раніше повідомлялося, що в США рій бджіл атакував відвідувачів магазину.

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Теги: #ведмедиця на вулиці#ведмедиця в Каліфорнії