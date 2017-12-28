У Каліфорнії вулицями прогулялася ведмедиця з ведмежатами (відео)
11:57, 28 грудня 2017Світ
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Тварини відвідали місто пізно ввечері, швидше за все, у пошуках їжі.
У Каліфорнії ведмедиця з дитинчатами спокійно розгулювала по місту
У Каліфорнії ведмедиця з двома дитинчатами спокійно блукала вулицями Тахо-Сіті, абсолютно не боячись ні людей, ні машин.
Як йдеться в сюжеті ТСН, тварини відвідали місто пізно ввечері, швидше за все, у пошуках їжі.
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